Путепровод через основной ход СЗХ к Рублевке планируют закончить к 2026 году

Все работы по строительству путепровода через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублeвского шоссе планируется закончить в январе 2026 года; путепровод готов уже на 70%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Интегрируем Мнёвниковскую пойму в городскую транспортную сеть. Сейчас строим путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублeвского шоссе и пешеходный переход в районе Москворецкого дендропарка. (...) Закончить все работы на объекте планируем в январе 2026 года", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

Мэр столицы отметил, что путепровод готов на 70%.

"Он будет совсем не похож на классический. Помимо практической пользы архитекторы продумали и эстетическую составляющую: учли местоположение и современную окружающую застройку, которая продолжает развиваться", - добавил Собянин.

Для единообразия на путепроводе установят такие же мачты освещения, как на территории прилегающих жилых домов. Форма опор разработана индивидуально под каждый пролёт в общей стилистике.