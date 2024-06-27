«Россети Московский регион» провели ремонт оборудования на ключевых подстанциях Новой Москвы

В целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей специалисты филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» завершили ремонт силового трансформатора 220/110/10 на ПС 220 кВ «Лесная». Данная подстанция является одним из опорных центров питания в Новой Москве и находится в Десеновском поселении. В зоне ее обслуживания – более 65 тыс. жителей наукограда Троицка, жители Краснопахорского и Десеновского поселений, социально значимые, научные и промышленные объекты.

Также энергетики успешно провели ремонтные работы на ПС 110/10 кВ «Вороново». Специалисты заменили трансформаторы тока на вводных включателях 10 кВ. Подстанция расположена в одноименном поселении Новой Москвы, она снабжает электроэнергией жителей Кленовского, Роговского, Михайлово-Ярцевского, Вороновского поселений и социально значимые объекты. Один из крупнейших – роботизированный архив вблизи деревни Сахарово, который является самым большим в России.

Ранее в рамках плана по техническому обслуживанию и ремонту на 2024 год проведен ремонт силовых трансформаторов на подстанциях 110 кВ «Щапово» и 110 кВ «Десна».