«Россети Московский регион» установили мобильную модульную подстанцию мощностью 16 МВА в г.о. Чехов

В рамках реализации комплексной программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Чехов специалисты компании «Россети Московский регион» установили и подготовили к эксплуатации мобильную модульную подстанцию (ММПС) 35 кВ. Мощность питающего центра составляет 16 МВА.

Подстанция расположена в д. Васькино и получила название «Фруктовая» - одноименное с близлежащей улицей.

Мобильный питающий центр состоит из высоковольтного модуля (разъединитель, выключатель, измерительные трансформаторы и силовой трансформатор) и низковольтного модуля (4 линейных ячейки распределительного устройства, вводная ячейка, измерительные трансформаторы и панели управления релейной защитой и автоматикой), смонтированных на базе одного прицепа.

Все используемое оборудование – отечественное, произведенное в гг. Воронеже и Великие Луки.

Благодаря вводу в работу оборудования новой подстанции будет осуществлено перераспределение нагрузок по линиям электропередачи, благодаря чему качество и надежность электроснабжения будет повышена в крупных населенных пунктах г.о. Чехов: Васькино, Бершово, Мелихово и близлежащих СНТ, где проживают свыше 2,5 тысяч человек.