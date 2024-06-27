«Россети Сибирь» обеспечивают развитие Шестаковского туристического кластера

Энергетики продолжают электрификацию деревни Шестаково – площадки проведения научно-популярного фестиваля Динотерра в Чебулинском округе Кузбасса.

Годом ранее компания «Россети Сибирь» обеспечила работу уличных локаций Динотерры, а в этом выполнила технологическое присоединение музея, расположенного в деревне. После завершения реконструкции площадь музея расширится, в помещении будет установлено современное энергоемкое оборудование, а значит возрастет нагрузка на сети.

Для музея энергетики «Россети Сибирь» построили новые линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, установили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и выполнили расчистку трассы вдоль линии электропередачи.

В качестве партнерской помощи фестивалю кузбасский филиал «Россети Сибирь» провел модернизацию сети напряжением 0,4 кВ. Для надежного электроснабжения локаций Динотерры – зоны фудкорта, первобытной деревни, пункта проката и других площадок, энергетики заменили ветхие опоры на железобетонные, смонтировали самонесущий изолированный провод и распределительные щиты.

«Площадку фестиваля готовим с момента его зарождения. Еще три года назад здесь было чистое поле и место раскопок, куда приезжали археологи. Сейчас, в том числе благодаря работе энергетиков, в деревне созданы все условия для проведения полноформатного мероприятия международного значения – от работы мощного музыкального и осветительного сценического оборудования до уличных розеток для зарядки мобильных телефонов» - пояснил Василий Андреев, начальник Чебулинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС».

В 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, фестиваль Динотерра стал одним из 36 мероприятий, поддержанных Правительством России, и получил грант в размере 21 млн рублей.

Шестаковский палеонтологический комплекс - уникальное место, где ежегодно, на протяжении 9 лет, сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея вместе с учёными палеонтологами ведут исследовательскую деятельность и находят остатки скелетов динозавров и других древних животных раннемелового периода.

Именно здесь было найдено массовое скопление остатков динозавров – пситтакозавров сибирских. Примечательно, что этот вид динозавров водился только в Кузбассе, нигде в мире они больше так и не были найдены.