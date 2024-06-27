«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения жителей Нягани

40 минут назад
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Источник:
Россети Тюмень

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 220 кВ «Вандмтор» в ХМАО-Югре. Энергообъект питает город Нягань с населением более 63 тысяч жителей, ряд крупных промышленных потребителей нефтегазодобывающего сектора, а также обеспечивает транзит электроэнергии от Няганской ГРЭС в единую энергосистему России. Стоимость работ составила свыше 3,5 млн рублей.

На высоковольтном питающем центре специалисты выполнили текущий ремонт двух автотрансформаторов общей мощностью 400 МВА. Кроме того, проведено техническое обслуживание элегазовых выключателей, линейных разъединителей, высокочастотных заградителей и токоограничивающих реакторов. Плановые работы завершились испытанием автоматической установки пожаротушения с пуском огнетушащего вещества. Проверка показала полную работоспособность и эффективность установленного на подстанции противопожарного оборудования.

Работы на ПС 220 кВ «Вандмтор» выполнены в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения четвертого по величине города ХМАО-Югры и инфраструктуры компаний «Няганьнефть», «Русснефть» и «Газпром Трансгаз Югорск».

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Компания:
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