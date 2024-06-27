«Россети Юг» улучшили электроснабжение 22 тысяч жителей Волгоградской области

По результатам конкурентных процедур для оказания услуг по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в период с июля по декабрь 2024 года отобрано 105 единиц генерирующего оборудования с совокупной величиной резервов первичного регулирования ±1936,4 МВт. Для участия в конкурентном отборе были поданы ценовые заявки в отношении 119 единиц генерирующего оборудования с совокупн...