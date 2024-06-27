«Россети Юг» улучшили электроснабжение 22 тысяч жителей Волгоградской области
27 июн. 2024, 17:15:17
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Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ «Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2», которая отвечает за подачу электроэнергии 15 населенным пунктам в Волгоградской области.
От стабильной работы этой линии зависит надежное электроснабжение порядка 22 тысяч жителей хуторов, сел и станиц Светлоярского, Калачевского и Октябрьского районов.
В ходе плановых ремонтных работ энергетики заменили на линии электропередачи 216 поврежденных изоляторов, установили 54 птицезащитных устройства, укрепили три железобетонные опоры.
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О необходимых мероприятиях в сетевом комплексе Оренбургской области после паводка весной 2024 года доложил заместитель Генерального директора – главный инженер компании Евгений Ляпунов на совещании, которое провел в рамках рабочей поездки в регион заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак. Для устранения последствий чрезвычайной ситуации и обеспечения системной надежности электро...
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В целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей специалисты филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» завершили ремонт силового трансформатора 220/110/10 на ПС 220 кВ «Лесная». Данная подстанция является одним из опорных центров питания в Новой Москве и находится в Десеновском поселении. В зоне ее обслуживания – более...
АО «Транснефть – Дружба» ввело в эксплуатацию первую мобильную подстанцию
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Филиал «Чувашэнерго» способствует развитию инфраструктуры на трассе М-12
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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» завершили строительно-монтажные работы в рамках договора на техприсоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств автозаправочного комплекса на федеральной трассе М-12 (Москва-Нижний Новгород-Казань). Для электроснабжения нового инфраструктурного объекта выполнено строительство воздушной линии элек...
Филиал ПАО «Россети» укрепит опоры восьми магистральных ЛЭП в Коми и Архангельской области
27 июн. 2024, 11:15:00
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к ремонту более 260 фундаментов опор на восьми магистральных линиях электропередачи в Республике Коми и Архангельской области. Эти мероприятия повысят устойчивость конструкций и обеспечат надежность работы системообразующих энерготранзитов. Особое внимание энергетики уделят линиям, участвующим в выдаче мощности крупных объекто...
«Россети Московский регион» выполнили переустройство высоковольтных объектов для строительства Южно-Лыткаринской автомагистрали
27 июн. 2024, 10:45:11
Специалисты «Россети Московский регион» завершили масштабные работы по переносу опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ с территории строительства скоростной Южно-Лыткаринской автомагистрали на участке вблизи деревни Дыдылдино Ленинского городского округа в Московской области. В ходе переустройства воздушной линии 110 кВ «Видное-Расторгуево» и кабельно-воздушно...
Амурские электрические сети построят новую подстанцию в Благовещенском районе
27 июн. 2024, 10:15:11
Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приступают к проектированию новой подстанции 110 кВ «Приамурская», воздушных и кабельных линий, которые будут построены в Благовещенском районе. Новые энергообъекты необходимы для подключения резидентов территории опережающего развития «Амурская» – «Ровное», общей площадью...
В энергосистеме Томской области впервые внедрена цифровая технология для контроля максимально допустимых перетоков мощности
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Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в контролируемых сечениях «Володино – Чажемто» и «ОЭС Урала – Томская энергосистема» в...
«Россети» обеспечили дополнительной мощностью санатории и достопримечательности Железноводска
26 июн. 2024, 17:30:25
Энергетики расширили подстанцию 110 кВ «Железноводская», которая является основным питающим центром одноименного города. Проект позволил выдать из сети 2,5 МВт дополнительной мощности для развития здравниц, а также обеспечить электроэнергией реконструированные объекты Курортного парка – площадь Феррум и Каскадную лестницу. На питающем центре специалисты «Россети Северный...
«Россети Северный Кавказ» присоединили к электросетям более 800 новых объектов за пять месяцев в Северной Осетии
26 июн. 2024, 17:15:00
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за пять месяцев 2024 года подключили к централизованным сетям 810 новых объектов. В сумме им выдано почти 16 мегаватт (МВт) мощности. За этот период в рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению энергетики ввели в эксплуатацию семь километров линий электропередачи и установили тра...
Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» способствуют развитию сотовой связи и цифровых услуг на севере Среднего Урала
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Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению новых базовых станций сотовой связи на севере Свердловской области. Для подключения объектов сотовой связи к сетям компании энергетики выполнили строительство сетевой инфраструктуры в городе Карпинск и поселке Кытлым городск...
Пензенские энергетики отремонтировали четыре подстанции 110 кВ
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В ходе ремонтной кампании 2024 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» отремонтировали четыре подстанции (ПС) 110 кВ Башмаково, Русский Камешкир, Арбеково-2 и ХПП. В частности, на энергообъектах специалисты филиала провели капитальный ремонт 3 секций шин, 63 разъединителей, 4 отделителей, 2 выключателей и короткозамыкателей. Также энергетики...