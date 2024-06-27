«Россети» подготовили программу повышения надежности электроснабжения Оренбургской области для устранения последствий паводка

О необходимых мероприятиях в сетевом комплексе Оренбургской области после паводка весной 2024 года доложил заместитель Генерального директора – главный инженер компании Евгений Ляпунов на совещании, которое провел в рамках рабочей поездки в регион заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Для устранения последствий чрезвычайной ситуации и обеспечения системной надежности электроснабжения потребителей предусмотрены восстановительные работы по реконструкции подстанций и линий электропередачи 35-110 кВ, реконструкция и строительство объектов распределительной сети 6-10 кВ, приобретение необходимой спецтехники и резервных источников питания. Программа поддержана властями Оренбургской области.

Евгений Ляпунов напомнил, что весной 2024 года в Оренбургской области были отмечены аномальными показателями паводка. Энергетики в минимально возможные сроки с активным использованием аварийных запасов восстановили электроснабжение потребителей, включая почти 25 тыс. жилых домов, которое было нарушено в результате паводка. В зоне подтопления находились 912 электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» (12 тыс. опор ЛЭП).