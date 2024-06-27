Волжский филиал ПАО «Россети» обновил силовое оборудование на подстанции 500 кВ, питающей западные районы Самарской области

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за пять месяцев 2024 года подключили к централизованным сетям 810 новых объектов. В сумме им выдано почти 16 мегаватт (МВт) мощности. За этот период в рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению энергетики ввели в эксплуатацию семь километров линий электропередачи и установили тра...