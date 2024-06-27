Волжский филиал ПАО «Россети» обновил силовое оборудование на подстанции 500 кВ, питающей западные районы Самарской области
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги отремонтировал автотрансформатор на крупнейшем центре питания 500 кВ «Азот», расположенном в Самарской области в районе автограда Тольятти. Выполненные работы позволили обеспечить надежность электроснабжения населения региона и крупных промышленных предприятий.
Автотрансформатор – это силовое оборудование, предназначенное для преобразования уровня напряжения в сети. Энергетики восстановили эксплуатационный ресурс агрегата: отремонтировали систему охлаждения, провели ревизию активной части и регенерацию трансформаторного масла. Кроме того, обновлены расширитель и термосифонные фильтры.
Подстанция 500 кВ «Азот» мощностью 1 601 МВА обеспечивает электроснабжение западных районов области, в том числе территории опережающего развития «Тольятти», крупных потребителей – Волжского автомобильного завода, химического предприятия «Тольяттиазот».