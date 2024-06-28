Электромобили и дата-центры станут главными драйверами электропотребления в США

Спрос на электроэнергию со стороны электромобилей и дата-центров в США в период до 2030 г. увеличится на 290 тераватт-часов (ТВтЧ), следует из прогноза Rystad Energy. Такой прирост сопоставим с годовым объемом электропотребления в Турции, который по итогам прошлого года составил 324 ТВтЧ.

Потребление электроэнергии в сегменте традиционных дата-центров и центров обработки данных на основе искусственного интеллекта (ИИ) в США в 2023 г. достигло 130 ТВтЧ, а в сегменте электромобилей – 18 ТВтЧ (значения округлены). По оценке Rystad Energy, общий спрос со стороны этих двух секторов к 2030 г. составит 438 ТВтЧ. С одной стороны, будет сказываться развитие электротранспорта. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), продажи легковых электрокаров и подключаемых гибридов в США выросли со 194 тыс. единиц в 2017 г. до 1,39 млн 2023 г., а их доля в структуре продаж новых легковых авто – с 1,3% до 9,5%. Согласно консервативному прогнозу МЭА, исходящему из действующих трендов и регуляторных норм, годовой объем продаж к 2030 г. увеличится до 8,8 млн единиц, а общая доля легковых электромобилей в продажах легковых авто – до 55,0%.

Мощность всех типов дата-центров в США к началу 2024 г. составила 14,8 гигаватта (ГВт). Согласно прогнозу Mordor Intelligence, этот показатель увеличится до 24,1 ГВт. Драйвером станет распространение сетей 5G, а также рост использования приложений для смартфонов, разработчики которых используют дата-центры для хранения данных. Если в 2017 г. в США насчитывалось 263 млн пользователей смартфонов, то в 2023 г. – 282 млн, а к 2030 г. их количество должно достигнуть 302 млн человек. В свою очередь, средний годовой объем данных мобильных приложений, приходящийся на одного пользователя смартфонов, вырос с 1,3 ГВт в 2017 г. до 12,4 ГВт в 2023 г., а к 2030 г. должен будет составить 64,4 ГВт.

Помимо электромобилей и дата-центров, рост спроса на электроэнергию – в общей сложности на 240 ТВтЧ – в ближайшие годы обеспечат жилищный сектор и промышленность, где будет происходить электрификация сервисов, для которых ранее использовались «неэлектрические» источники энергии, в том числе газ, мазут и печное топливо. Исключением в этом ряду является сфера услуг, где из-за распространения «удаленки» и сокращения использования офисов электропотребление к 2030 г. снизится почти на 80 ТВтЧ.

В целом, кумулятивный спрос на электроэнергию в США к 2030 г. увеличится на 450 ТВтЧ, что сопоставимо с годовым объемом электрогенерации в Саудовской Аравии (423 ТВтЧ в 2023 г.).