Началась тестовая сборка оборудования ускорительного комплекса «СКИФ»

5 часов назад
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Источник:
Минобрнауки
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На площадку строящегося Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в новосибирском наукограде Кольцово доставлена первая партия оборудования — гирдеры (специальные подставки) с оборудованием бустерного синхротрона.

«Сегодня начинается новый этап развития проекта ЦКП «СКИФ»: на площадке будущего Центра теперь работают не только специалисты строительной отрасли, но и сотрудники научных организаций. Конечно, первыми начинают ученые и инженеры ускорительного направления. Электронный пучок, а затем и синхротронное излучение с уникальными параметрами — это основа для работы экспериментальных станций. СКИФ спроектирован как самый современный источник синхротронного излучения в мире, и мы шаг за шагом движемся к цели», — отметил директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН академик РАН Валерий Бухтияров.

Единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке всего оборудования ускорительного комплекса выступает Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

«На данный момент мы осваиваем Корпус стендов и испытаний ЦКП «СКИФ» (КСИ) и готовимся к крупномасштабной сборке уникального оборудования. После предварительной сборки гирдеров в КСИ мы отправим их в кольцо большого накопителя ЦКП «СКИФ». Кроме того, в КСИ мы планируем собрать часть гирдерных сборок бустера для проверки их технического состояния после длительного хранения и транспортировки. В дальнейшем это поможет ускорить и повысить качество монтажа оборудования бустера в здании инжектора. Как только 20 июля будет готово здание инжектора, мы начнем перевозку и монтаж оборудования: не только гирдеров и линейного ускорителя, но и источников питания, всей электроники», — рассказал директор ИЯФ СО РАН академик РАН Павел Логачев.

Всего в здании инжектора будут собраны 44 гирдера бустерного синхротрона, которые образуют кольцо периметром 158 метров. В бустерном синхротроне электронный пучок за полсекунды будет разгоняться до 3 ГэВ — эта энергия, на которой работает ЦКП «СКИФ».

В настоящее время в здании инжектора, где будет размещаться в том числе бустерный синхротрон, монтируют и тестируют опорную геодезическую сеть, которая позволит в дальнейшем выполнить высокоточный монтаж гирдеров с оборудованием. Требования по точности взаимного положения гирдерных модулей составляют около 70 микрометров, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса. Это рекордная точность для ускорителей: данный параметр для подобных машин предыдущих поколений составлял порядка 100 микрометров.

ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+». Он представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные параметры СКИФ позволят на отечественной инфраструктуре проводить прорывные исследования в интересах предприятий реального сектора экономики.

Сибирский кольцевой источник фотонов создается в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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