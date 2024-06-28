С начала года «Россети Московский регион» консолидировали электросетевое имущество 28 садовых товариществ на востоке Подмосковья

Компания «Россети Московский регион» продолжает принимать на баланс электросетевые активы садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и коттеджных поселков (КП).

С начала 2024 года филиал «Восточные электрические сети» (ВЭС) в зоне своего присутствия консолидировал электросетевое имущество 28 СНТ. Всего под управление ВЭС перешли 67 км воздушных линий электропередачи и 21 трансформаторная подстанция с установленной трансформаторной мощностью 4 МВА.

Целью консолидации объектов электросетевого хозяйства является обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, а также обеспечение энергетической безопасности регионов России за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики.

Подмосковные садоводы отмечают пользу и эффективность передачи электросетевого имущества в руки специалистов – после передачи им уже не нужно беспокоиться о техническом обслуживании и ремонте, этими вопросами занимаются профессионалы.

Наибольшее количество садовых товариществ, передавших свои сети на баланс ВЭС, зафиксировано в Балашихинском, Орехово-Зуевском и Ногинском районах электрических сетей (РЭС) филиала.

Так, на территории городских округов Балашиха и Щёлково три дачных товарищества – ДНП «Северная Ривьера», СНТ «Твой сад-3» и «Дубрава-2» – передали в Общество 22 км воздушных линий электропередачи и четыре комплектные трансформаторные подстанции (КТП).

В округах Орехово-Зуево и Павловский Посад - 14 км воздушных линий и две КТП, а садоводы СНТ «Залесье», «Дубрава-1», «Южное», «Здоровье» и «Березка-4», которые располагаются на территории Богородского городского округа - 10 км ЛЭП и четыре КТП.

Напомним, что передать в управление «Россети Московский регион» можно объекты, находящиеся в нормативном техническом состоянии, при условии отсутствия ограничений на доступ с целью их эксплуатации.

Подать заявку на передачу объектов электросетевого хозяйства можно в электронном виде, с использованием интерактивного сервиса в Личном кабинете заявителя или в любом Центре обслуживания клиентов ПАО «Россети Московский регион».