В Австралии создается национальная система обмена данными о распределенных энергоресурсах

6 часов назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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AEMO, совмещающий функции оператора национального энергорынка (NEM) и системного оператора восточной и южной энергосистем Австралии, в партнерстве с компанией AusNet* приступили к проектированию национальной системы обмена данными о потребительских (распределенных) ресурсах (consumer energy resource, CER) – CER Data Exchange. Австралийское агентство по ВИЭ (ARENA) поддержало инициативу, предоставив грант в размере $1,2 млн.

В настоящее время работа CER-устройств координируется поставщиками услуг через растущее число соединений типа «точка-точка». Такая схема ведет к фрагментированию, ограничивая возможность поставщиков получать максимальную выгоду от инвестиций. CER Data Exchange позволит различным организациям безопасно обмениваться данными, связанными с CER, и обеспечит более дешевый доступ к обмену.

Австралийские бытовые и промышленные потребители в течение последних пяти лет быстро освоили CER – использование кровельных фотоэлектрических установок в годовом исчислении выросло на 25%, заметно увеличилось количество СНЭЭ, электромобилей, а также систем управления электропотреблением, которые должны развиваться по аналогичной траектории.

Официальный сайт AEMO http://www.aemo.com.au

* Частная австралийская компания, предоставляющая услуги по поставкам электроэнергии, владеющая и управляющая электрическими и газотранспортными сетями.

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