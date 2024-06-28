В Парке города Салехард реконструируют систему освещения

В Салехарде планируются работы по устройству архитектурно - художественного освещения в Парке Победы, сообщает RosTender.info.

Муниципальное казенное учреждение «Салехардская дирекция единого заказчика» принимает заявки на участие в тендере до 8 июля. Начальная цена контракта составляет 29 млн рублей из средств местного бюджета.

В рамках выполнения комплекса работ по архитектурно - художественному освещению, исполнитель должен будет осуществить поставку необходимых для выполнения работ материалов, установку конструкций, отладку и настройку установленного светового оборудования, а также, сервисное и гарантийное обслуживание. Новый световой облик парка не только позволиет создать гармоничный вид достопримечательности, но и поможет сформировать комфортную среду для жителей города, а также послужит имиджевым знаком, местом притяжения гостей города. Реконструкцию планируют закончить до 15 октября 2024 года.