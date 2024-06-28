«ЭКМ Холдинг» представил продукцию для судостроительной отрасли на международном морском салоне «Флот-2024»

На выставке «Флот-2024», которая прошла с 19 по 23 июня в Кронштадте, ООО «ЭКМ Холдинг» продемонстрировало продукцию для судов, прошедшую сертификацию Российского морского регистра судоходства и Российского Речного Регистра, что гарантирует надежность изделий.

Это кабели МКПс не распространяющие горение, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии на судах гражданского и военного назначения, на номинальное переменное напряжение до 0,6/1,0 кВ частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1500 В включительно.

Также кабели судовые ИнСил с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение 0,66 – 3 кВ, стойкие к воздействию морской воды и озона, виброустойчивые, сейсмостойкие, что позволяет применять их на морских военных судах неограниченного района плавания. Данная кабельная продукция нашла широкое применение на судах и кораблях ВМФ РФ.

В рамках импортозамещения была представлена линейка модернизированных судовых кабелей торговой марки МОКО на напряжение 0,6/1,0 кВ с повышенным сроком эксплуатации, разработанных для применения на современных судах.