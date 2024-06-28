Экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил проекты трех новых резидентов с общим объемом инвестиций более 8 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», расположенной в Дзержинске Нижегородской области, поддержал заявки ООО «Вертекс экорешения», ООО «Инвент тяжелое машиностроение» и ООО «Зегро» на получение статуса резидентов ОЭЗ.

«На сегодняшний день статус резидента ОЭЗ получили уже 27 компаний, которые планируют инвестировать в свои проекты 71,8 миллиарда рублей и создать более 3500 рабочих мест. Инвесторы заняли более 50 процентов территории площадки, и мы видим сохраняющийся интерес к ней со стороны различных промышленных предприятий», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

ООО «Вертекс экорешения» планирует построить на территории ОЭЗ предприятие полного цикла по производству бытовой химии и гигиенической продукции с участком производства тары и упаковки. В частности, запланирован выпуск средств для стирки и уборки, косметических средств и средств для ухода за телом, подгузников, пеленок и другой гигиенической продукции. Объем инвестиций превышает 7,5 млрд рублей, планируется создание 560 рабочих мест. Как отмечают представители компании, реализация проекта отвечает задачам импортозамещения.



ООО «Инвент тяжелое машиностроение» намерено создать машиностроительный комплекс по выпуску теплообменных аппаратов и металлообрабатывающего оборудования, широко используемых на промышленных производствах. Объем инвестиций в проект составляет более 388 млн рублей, будет создано 27 рабочих мест.



ООО «Зегро» рассчитывает организовать производство ресиверов для сжатого воздуха и инертных газов, генераторов азота, модульных компрессорных станций. Продукция используется на промышленных предприятиях для регулирования давления в системе подачи сжатого воздуха, азота и газа. Объем инвестиций — более 202 млн рублей, планируется создать 39 рабочих мест.



Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает АО «Корпорация развития Нижегородской области».

«Сегодня экспертный совет одобрил важные для экономики Нижегородской области проекты, многие из которых направлены на создание импортозамещающих производств. Площадка ОЭЗ „Кулибин“ все чаще привлекает крупных инвесторов, что позволяет нам создавать в регионе рабочие места и планомерно увеличивать поступления в бюджет. Отмечу, что продукция резидентов предназначена не только для крупного бизнеса, но и для рядовых потребителей», — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» была создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск. В 2023 году площадь ОЭЗ была увеличена до 724 гектаров. Таким образом, в состав ОЭЗ входит государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез-Ока». Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет с момента получения первой прибыли, до 5% – в следующие 5 лет и 14,5% — в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором компания-резидент впервые получила прибыль.



Процедура получения статуса резидента включает в себя определение площадки для реализации проекта совместно с управляющей компанией, регистрацию юридического лица на территории г. о. г. Дзержинск. Кроме того, в управляющую компанию необходимо подать ряд документов: заявку на заключение соглашения, финансовую модель и паспорт инвестпроекта, копии учредительных документов, свидетельство о регистрации юридического лица и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, справку об отсутствии задолженности, документы, подтверждающие финансирование инвестпроекта. Далее инвестор проходит защиту проекта на экспертном совете, затем заключается трехстороннее соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и министерством экономического развития и инвестиций региона. На основании соглашения Минэкономразвития России выдает свидетельство, удостоверяющее регистрацию предприятия в качестве резидента ОЭЗ «Кулибин».