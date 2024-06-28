Филиал ПАО «Россети» установит более 3 тыс. современных изоляторов на магистральных ЛЭП Хакасии

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов обновит изоляторы на 25 линиях электропередачи 220-500 кВ в Хакасии. Выполнение этих работ позволит снизить риски возникновения коротких замыканий и повысить надежность электроснабжения потребителей не только в самой республике, но и в соседних регионах – Кузбассе и Красноярском края.

Изоляторы являются неотъемлемой частью воздушных ЛЭП. Они предназначены для изоляции проводов и крепления их к опорам. Со временем из-за воздействия дождей, снега и атмосферных загрязнений такие устройства теряют свою прочность, что может привести к нарушениям в работе ЛЭП. Во избежание нештатных ситуаций выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на прочные и высоконадежные аналоги, изготовленные из закаленного стекла.

Наибольший объем работ по обновлению изоляции будет выполнен на пяти системообразующих транзитах 500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности Саяно-Шушенской ГЭС в энергосистемы Хакасии, Красноярского края и Кемеровской области. Здесь установят 680 изоляторов.

Также энергетики уделят особое внимание магистралям 220 кВ, играющим важную роль в электроснабжении тяговых подстанций Транссиба между Хакасией и Кузбассом. Это ЛЭП «Абаканская – Камышта», «Степная – Камышта», «Степная – Бискамжа», «Бискамжа – Теба» и «Означенное – Степная», где смонтируют 393 новых изолятора.