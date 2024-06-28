На ГЭС-3 Каскада Кубанских ГЭС начали капремонт гидроагрегата

Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) приступил к плановому капитальному ремонту гидроагрегата №1 ГЭС-3 Каскада Кубанских ГЭС.

До начала ремонта инженеры лаборатории неразрушающего контроля Гидроремонт-ВКК провели предремонтные вибрационные испытания для проверки технического состояния и выявления скрытых дефектов. Сейчас гидроагрегат уже полностью разобран, специалисты выполняют очистку и дефектацию деталей турбины и генератора.

В ходе работ отремонтируют рабочее колесо: на лопастях устранят кавитационный и абразивный износ, восстановят лабиринтные уплотнения, заменят крепёжные элементы. Также проведут ремонт направляющего подшипника турбины с заменой обрезиненных сегментов, ремонт направлявшего аппарата, с заменой уплотнений и ревизией кинематики.

На генераторе планируется провести ремонт электрической и механической части: испытания ротора и статора, проверку системы торможения, ремонт воздухоохладителей генератора, системы технического водоснабжения и пожаротушения, системы возбуждения.

ГЭС-3 – самая мощная в группе Барсучковских ГЭС Каскада Кубанских ГЭС. Станция работает в пиковом режиме – гидроагрегаты включают в работу в утренние и вечерние часы, восполняя дефицит мощности в то время, когда нагрузка на энергосистему максимальна.