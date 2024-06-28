«Россети Кубань» завершили комплексный ремонт на подстанции «Приморско-Ахтарская»

Специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» завершили ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Приморско-Ахтарская». Энергообъект обеспечивает электроэнергией 29 социально значимых и инфраструктурных объекта, а также более 34 тыс. бытовых потребителей в четырех населенных пунктах Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Энергетики выполнили комплекс технических мероприятий по ремонту основного и вспомогательного оборудования, провели техобслуживание устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики. На подстанции выполнен ремонт силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и разъединителей. Специалисты обновили предупреждающие знаки и диспетчерские наименования, выполнили расчистку прилегающей территории.

– Стабильная работа энергообъектов, вошедших в план ремонтной программы в 2024 году, позволит повысить качество и надежность электроснабжения наших потребителей, – отметил директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев. – Мы применяем современные и надежные технологии, что позволяет обеспечить качественную подготовку электросетевого комплекса к летнему и зимнему периодам максимума нагрузок.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 300 тыс. человек. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края: Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ и 2 339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тыс. км.