«Россети Московский регион» повышают качество и надежность электроснабжения более 200 потребителей деревни Мишнево г.о. Щёлково

7 часов назад
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Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работы по повышению качества и надежности потребителей городского округа Щёлково.

Весной текущего года энергетики Балашихинского района электрических сетей филиала «Восточные электрические сети» на улице Садовой деревни Мишнево смонтировали новую трансформаторную подстанцию 10/6/0,4 кВ. Теперь электроснабжение населенного пункта осуществляется от 18 трансформаторных подстанций. Специалисты также обеспечили воздушную линию 10 кВ двумя автоматическими секционирующими пунктами. Это позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей.

Деревня Мишнево располагается на реке Воре, в непосредственной близости к ЦКАД, Щёлковскому и Фряновскому шоссе. К населенному пункту также приписаны 13 садоводческих товариществ. В летний период на живописные берега Вори устремляются не только дачники, но и туристы, количество населения увеличивается, чем и была обусловлена модернизация электросетей населенного пункта.

Годом ранее шесть километров указанной ВЛ 10 кВ, а также 19 км ВЛ 0,4 кВ, по которым осуществляется электроснабжение жителей Мишнево и близлежащих СНТ, были реконструированы. В ходе работ произведена замена старых опор на новые, железобетонные, «голого» провода – на самонесущий изолированный провод, более надежный и устойчивый к повреждениям, а также замена вводов в дома жителей. Кроме того, энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности охранные зоны указанных ЛЭП.

Результатом работ стали разгрузка электрической сети 0,4 кВ и повышение качества и надежности электроснабжения 217 жителей Мишнево, а также потребителей 13 садоводческих товариществ.

Как отметил начальник Балашихинского РЭС восточного филиала компании «Россети Московский регион» Игорь Лобач, отключения электроснабжения потребителей, проживающих по улице Садовой, были связаны с плановыми работами, направленными на повышение надежности электроснабжения деревни.

– Все обращения жителей, поступающие в Балашихинский район электрических сетей, мы стараемся отрабатывать в кратчайшие сроки, – подчеркнул Игорь Вячеславович. – Просим граждан набраться терпения, так как работы будут продолжаться: до конца текущего года мы реконструируем еще два километра воздушной линии 10 кВ. по которой электроэнергия поступает жителям Мишнево.

В целом к началу ОЗП 2024/2025 гг. на территории г. о. Щёлково будет возведено 50 новых трансформаторных подстанций и реконструировано 22 существующих.

Благодаря выполненным мероприятиям, увеличится пропускная способность электрооборудования, снизятся потери электроэнергии, появится возможность резервирования, уровень напряжения у абонентов будет приведен к норме.

По итогам ремонтной программы текущего года качество и надежность электроснабжения будут повышены у порядка 25 тысяч жителей, проживающих в 31 населенном пункте городского округа Щёлково.

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