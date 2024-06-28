«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме оборудование на 38 подстанциях в Карачаево-Черкесии
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнили капитальный и текущий ремонт оборудования на 38 подстанциях 35/110 кВ.
Работы проведены в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к успешному прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.
Энергетики отремонтировали более 500 единиц основного и вспомогательного оборудования подстанций: силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, трансформаторов тока и напряжения, ячеек и секций шин.
От стабильного функционирования питающих центров зависит надежное электроснабжение всей республики. Именно поэтому своевременную подготовку энергообъектов к сезону сложных погодных условий и максимума нагрузок энергетики относят к числу наиболее значимых работ и уделяют им повышенное внимание.
Всего в текущем году подразделениям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» предстоит провести капитальный и текущий ремонт 95 трансформаторов, 40 выключателей, 66 разъединителей, а также около 850 единиц другого оборудования на 63 подстанциях 35/110 кВ.