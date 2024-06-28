«Зеленая повестка» и развитие ВИЭ – в центре внимания участников Северо-Кавказского Энергетического Форума-2024

6 часов назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Оценку перспективам развития энергосистем макрорегиона в ходе работы IV Северо-Кавказского Энергетического Форума (СКЭФ-2024) дали руководители филиалов Системного оператора ОДУ Юга и Северокавказское РДУ.

В открывающем форум пленарном заседании «Энергетическая устойчивость и развитие энергетического потенциала Северного Кавказа» принял участие генеральный директор ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев.

«В южных регионах в последние годы, несмотря на значительный объем вводов новых объектов генерации и электросетевого комплекса, потребление электроэнергии увеличивается еще большими темпами, и энергетика должна учитывать эту тенденцию, обеспечивая развитие всех отраслей промышленности опережающими темпами», – отметил в своем выступлении Вячеслав Афанасьев.

Руководитель диспетчерского центра рассказал участникам форума об особенностях Объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга и энергосистем регионов Северного Кавказа. С начала 2023 года в ОЭС Юга дополнительно введено 844 МВт генерирующих мощностей, из которых 299 МВт приходится на долю ветровых и солнечных электростанций. Доля ВИЭ-генерации в структуре всех генерирующих мощностей в ОЭС Юга достигла 12%. В соответствии с утвержденной Минэнерго России Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы в ОЭС Юга запланирован ввод еще 2429,4 МВт мощностей ВИЭ.

Ежегодный прирост потребления электроэнергии в регионах также ярко демонстрируют максимумы потребления электрической мощности на юге России, которые за последние несколько лет фиксируются не только в отопительный сезон, но и летом.

В своем выступлении на сессии «Цифровая трансформация и «зеленая» генерация в СКФО» первый заместитель директора – главный диспетчер Северокавказского РДУ Рустам Альжанов охарактеризовал состояние и перспективы реализации проектов развития ВИЭ в шести энергосистемах Северного Кавказа.

Так, к 1 июня 2024 года совокупная установленная мощность ВЭС и СЭС в операционной зоне РДУ составила 870 МВт или 12,4% от установленной мощности всей генерации. До конца 2025 года ожидается ввод Сотниковской ВЭС и Симоновской ВЭС в Ставропольском крае, Курчалоевской СЭС и Ачхой-Мартановской СЭС в Чеченской Республике. После пуска данных объектов доля ВИЭ увеличится до 1032 МВт или 13,9% от установленной мощности всех генерирующих объектов. К 2028 году на Северном Кавказе также будут построены четыре малые ГЭС в Кабардино-Балкарии и Чечне, введено еще 79,6 МВт мощности.

«Специалисты Системного оператора в полной мере подготовлены к управлению режимами энергосистемы с учетом роста ВИЭ-генерации, отличающейся нестабильным характером выработки», - отметил Рустам Альжанов.

На форуме представители Системного оператора ответили на вопросы участников и ознакомились с выставочной экспозицией, на которой продемонстрированы передовые разработки отечественных производителей энергетического оборудования и зарядной инфраструктуры для экологически чистого электротранспорта.

О СКЭФ-2024

Северо-Кавказский Энергетический Форум (СКЭФ-2024) является важнейшим деловым мероприятием для специалистов топливно-энергетического комплекса макрорегиона. Ключевые темы форума: социально-экономическое развитие Северного Кавказа и реализация Энергетической стратегии до 2030 года, концепция развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры, энергоэффективность, цифровизация и обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры. В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших энергокомпаний, научного сообщества, профильных вузов и научно-исследовательских институтов, производителей оборудования.

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