Крупный склад мебельных комплектующих станет частью «Сухого порта»

Складской комплекс для хранения комплектующих для мебели построит в Березовском к 2027 году компания «Мебельные решения» — один из крупнейших российских поставщиков алюминиевого профиля для шкафов-купе и мебельной фурнитуры из Китая.

«Компания импортирует порядка тысячи наименований товаров, работает с дилерами по всей России и в странах СНГ. При этом за последние три года выручка компания выросла вдвое. Строительство логистического центра для хранения и транспортировки комплектующих свидетельствуют о долгосрочных планах развития компании на территории Свердловской области – в одном из ключевых транспортных узлов России. По предварительным подсчетам, собственная логистическая площадка в нашем в регионе позволит дополнительно увеличить обороты компании. Проект находится на сопровождении у Агентства по привлечению инвестиций», – сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Площадь будущего складского комплекса составит 7,5 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 450 миллионов рублей. Новая логистическая площадка станет составляющей частью проекта «Сухой порт», создание которого инициировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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