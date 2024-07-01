На территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле» появится треугольный бизнес-центр по городской программе

Благодаря возведению делового комплекса в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в районе Щукино СЗАО появится более 600 рабочих мест. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В 2023 году город заключил с инвестором соглашение, по условиям которого девелопер в обмен на льготу при переоформлении земельного участка под возведение жилых домов построит на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле» бизнес-центр, куда смогут трудоустроиться более 600 человек. Реализация проекта позволит обеспечить местных жителей рабочими местами в шаговой доступности от дома», – рассказал Владислав Овчинский.

Восьмиэтажный бизнес-центр появится на улице Берзарина благодаря сразу двум городским программам – создания мест приложения труда и комплексного развития территорий.

«Бывшая промзона «Октябрьское Поле» стала первой территорией, о комплексном развитии которой в 2020 году в столице был заключен договор с инвестором. Реорганизацию участка общей площадью 5,9 гектара проводит компания «РГ-Девелопмент». Всего инвестор возведет свыше 180 тысяч квадратных метров недвижимости – современное жилье, объекты образования и медицины, а также бизнес-центр», – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сейчас в здании бизнес-центра завершены монолитные работы, ведется монтаж инженерных систем и коммуникаций.

«Наша компания занимается реорганизацией бывшей промзоны «Октябрьское Поле» уже довольно давно. Однако именно подписанный с Правительством Москвы договор дал возможность развивать эту территорию комплексно и создавать здесь, в районе Щукино, полностью сбалансированный квартал, в котором есть все необходимое для комфортной жизни», — отметила генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

С 2020 года по программе стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта, что позволит создать более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит 1,5 трлн рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.