Работу энергетиков по выполнению программы повышения надежности потребителей проинспектировали в Климовске и Подольске

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках реализации программы генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко проинспектировал работу по выполнению мероприятий по повышению надежности электроснабжения жителей г. Климовска г. о. Подольск. На выездном совещании руководство компании обсудило итоги реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту электросетевых объектов, находящихся на особом контроле Губернатора Московской области и Министерства энергетики Подмосковья.

В «Мособлэнерго» запланирован большой объем работ для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Климовск г. о. Подольск. На реализацию мероприятий в 2024 году компания планирует потратить 973 млн рублей. Для улучшения качества электроснабжения жителей до октября текущего года «Мособлэнерго» планирует выполнить 65 мероприятий. На территории г. Климовск г. о. Подольск запланировано построить, реконструировать и отремонтировать 29 подстанций и почти 50 км линий электропередачи.

Участники рабочего совещания детально рассмотрели ход работ по повышению надежности электроснабжения потребителей г. Климовск г. о. Подольск. Работы на каждом электрообъекте выполняются под особым контролем руководства компании в строго установленные сроки — выездные совещания проводятся еженедельно.

По итогам рабочего совещания было поручено всем участникам строго соблюдать утвержденный график выполнения мероприятий, так как все работы должны быть выполнены до начала отопительного сезона 2024–2025 годов.