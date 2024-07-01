Специализированной аварийно-восстановительной службе в Московской области требуется поставка блочно-модульных котельных

В Орехово-Зуево необходимо поставить блочно-модульные котельные, сообщает RosTender.info.

Государственное казенное учреждение Московской области "Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба" принимает заявки на участие в тендере до 18 июля. Начальная цена контракта составляет 268 млн рублей из средств областного бюджета.

В рамках государственного контракта необходимо поставить девять транспортабельных блочно-модульных резервных дизельных котельных на шасси, общая мощность каждой 2,0 МВт. Оборудование должно быть в полной заводской готовности в модуле, с габаритами, позволяющими транспортировку по дорогам общего пользования. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее тридцати шести месяцев.