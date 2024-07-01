В Челябинской области построят школу на 1224 места

Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство общеобразовательной школы в Магнитогорске. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В микрорайоне 147 появится современная школа на 1224 учебных места. Площадь застройки объекта составит более 7 тысяч квадратных метров. Учебное заведение возведут в рамках реализации национального проекта «Образование».

По проекту здание будет четырехэтажным и разбито на четыре блока: спортивный, начальной школы, среднего и старшего звена и административную часть. В образовательном учреждении обустроят актовый зал с гримерными, современную столовую на 612 мест, библиотеку с информационным центром.

Также для будущих учеников всем необходимым инвентарем оснастят лаборатории практикума химии и физики, построят бассейн с двумя чашами и создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. Кроме того, в школе появятся игровые для групп продленного дня и места для отдыха детей.

Строительство пройдет в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (группа ВЭБ.РФ).*

Застройщик – ООО «ПРОШКОЛА №71». Проектировщик – ГУП Республики Татарстан «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.