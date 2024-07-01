В Марий Эл реконструируют мостовой переход через реку Немда

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста через реку Иртыш в Омске. По итогам экспертизы выдано положительное заключение на объект. «Объект соединяет не только правый и левый берега Иртыша, но и три района – Советский, Первомайский и Кировский. Таким образом, этот мост очень важен для жителей Омска», – сказал пред...