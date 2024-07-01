В Марий Эл реконструируют мостовой переход через реку Немда
01 июл. 2024, 16:15:13
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На автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум км 70+860 будут выполнены работы по реконструкции мостового перехода через реку Немда, сообщает RosTender.info.
ГКУ «Марийскавтодор» принимает заявки на участие в тендере до 17 июля. Начальная цена контракта составляет 588 млн рублей из средств республиканского бюджета.
Участок реконструкции мостового перехода находится на автодороге с асфальтобетонным видом покрытия и капитальным типом дорожной одежды. Расчетная скорость движения 100 км/час. Строительная длина ремонтируемого участка составляет 2,2 км. Окончание работ запланировано на 15 ноября 2025 года.
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