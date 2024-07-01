В Новосибирске определились с местоположением нового завода грузовиков за 20 млрд рублей

Сейчас региональное Минэкономразвития готовит необходимые документы. Предполагается, что завод выйдет на полную производственную мощность к 2033 году. Предприятие планирует производить отечественные грузовые автомобили.

О том, что в Новосибирске построят новый автозавод стало известно в конце декабря 2023 года, когда проект «Новосибирский автозавод грузового транспорта» одобрили на заседании областного совета по инвестициям.

Реализацию проекта будут осуществлять в несколько этапов. Объем инвестиций составит почти 20 млрд рублей. На первом этапе планируется запуск малотоннажных моделей, а также формирование круга поставщиков узлов и компонентов с максимальным снижением доли импортных комплектующих. Первая модель – пятитонный грузовик – сойдёт с конвейера уже в 2027 году.

Ассортимент завода будет включать широкий модельный ряд автомобилей, которые пользуются наибольшим спросом у российских потребителей – от малотоннажных, грузоподъемностью 2-5 тонн, до магистральных, грузоподъемностью 10-12 тонн.

Компания «Тренд» является дочерним предприятием АО «Финсиб» – это торгово-производственная компания с головным офисом в Новосибирске, имеющая склады в 21 городе России – от Москвы до Владивостока, и сбытовые подразделения в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге.