В «Пермэнерго» увеличивается количество бригад, освоивших метод производства работ под напряжением без отключения потребителей

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» продолжают наращивать объем плановых работ на энергооборудовании без снятия напряжения, и, как следствие, без отключения потребителей электроэнергии.

К числу персонала, обученного данной современной технологии и допущенного к работам без снятия напряжения, присоединилась бригада по технологическому присоединению Добрянского района электрических сетей производственного отделения «Центральные электрические сети».

В текущем месяце бригада Добрянского РЭС в составе мастера Андрея Поленкова, производителя работ – Максима Нифонтова и членов бригад – электромонтеров Романа Талыпова и Дмитрия Калинина успешно провела свою первую работу по подключению потребителя к действующей воздушной линии электропередачи 0,4 кВ по технологии под напряжением методом «в контакте».

Отметим, что в настоящее время в филиале «Россети Урал» - «Пермэнерго» обучено и допущено к проведению работ без снятия напряжения 11 бригад в составе 45 человек из Пермских городских, Центральных, Кунгурских, Чусовских и Чайковских электрических сетей «Пермэнерго». В течение 2023-2024 гг. года этими бригадами выполнено более 2000 работ под напряжением без отключения потребителей.

Работы без снятия напряжения требуют особых навыков использования специальных приспособлений и неукоснительного соблюдения правил охраны труда, выполняются только работниками, прошедшими специальное обучение.

Применение данной технологии позволяет сократить сроки выполнения технических мероприятий и минимизировать неудобства для потребителей.