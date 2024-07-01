В Петербурге начали строить судно атомно-технологического обслуживания для Арктики

Строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания для ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома) началось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Его планируют ввести в 2029 году, районом эксплуатации станет запад и восток Арктики, сообщила пресс-служба завода.

"Специалисты Балтийского завода ОСК начали резку металла многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Оно предназначено для технологического и технического обслуживания атомных энергетических установок морских судов. Планируется, что МСАТО будет введено в эксплуатацию в 2029 году и заменит судно атомно-технологического обслуживания "Имандра" проекта 1948, которое находится в эксплуатации сейчас", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что судно будет обеспечивать прием, подготовку и загрузку в реакторы свежего ядерного топлива, выгрузку и последующее обращение до отправки на переработку отработавшего топлива и радиоактивных отходов, а также хранение перегрузочного оборудования. В задачи МСАТО входят также ревизия оборудования реакторной установки при перегрузке, прием и транспортировка к месту переработки жидких радиоактивных отходов и твердых радиоактивных отходов для обеспечения эффективной эксплуатации действующих, строящихся и перспективных ледоколов и других объектов с реакторными установками.

Район эксплуатации судна - Баренцево, Белое, Печорское, Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское моря, северная часть Японского моря.

Судно оснащено дизельной энергетической установкой. Наибольшая длина составит 158,8 м, наибольшая ширина - 26 м. Полное водоизмещение составит 22 718 тонн, осадка - 7,5 м. Экипаж будет состоять из 15 человек.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей 1-го ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе трудятся более 6 тыс. человек. В настоящее время на стапелях завода по заказу ФГУП "Атомфлот" строятся атомные ледоколы проекта 22220.