«Россети Кубань» отремонтировали 240 км ЛЭП в адыгейском энергорайоне

С начала 2024 года в Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики выполнили капитальный ремонт свыше 240 км линий электропередачи (ЛЭП) разного уровня напряжения. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение населенных пунктов Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также пригорода Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

В рамках годовой ремонтной программы на воздушных ЛЭП специалисты заменили более 4 тыс. изоляторов, около 40 км провода, свыше 370 опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности охранные зоны линий электропередачи на площади порядка 200 га.

В настоящее время энергетики приступили к замене грозозащитного троса на воздушной линии электропередачи «ДМВ-8 – Комсомольская тяговая» в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края. На ЛЭП планируется выполнить замену и восстановление 28 км грозотроса. Грозозащитный трос – заземлённый молниеотвод, натянутый вдоль воздушной линии электропередачи над проводами. Он предназначен для защиты энергообъекта от прямых ударов молнии, которые могут стать причиной технологических нарушений в работе энергооборудования.

Эксплуатационное обслуживание линейных энергообъектов направлено на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса и обеспечение качественного электроснабжения потребителей в период прохождения сезонных пиков нагрузок на энергосистему.