«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме ключевой энергообъект отдаленного района Северной Осетии

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов обновит изоляторы на 25 линиях электропередачи 220-500 кВ в Хакасии. Выполнение этих работ позволит снизить риски возникновения коротких замыканий и повысить надежность электроснабжения потребителей не только в самой республике, но и в соседних регионах – Кузбассе и Красноярском к...