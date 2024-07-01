«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме ключевой энергообъект отдаленного района Северной Осетии
01 июл. 2024, 13:30:11
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершили ремонт подстанции 110 кВ «Дигора-110».
Энергообъект обеспечивает электроэнергией отдаленный Дигорский район республики: более 18 тысяч жителей, 15 промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 29 учреждений образования и здравоохранения, животноводческие фермы.
В числе ключевых работ, выполненных на подстанции – ремонт силовых трансформаторов, выключателей и разъединителей.
Реализация технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей района в период максимума нагрузки на сети и повысить безопасность обслуживающего персонала.
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