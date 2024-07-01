«Россети Северный Кавказ» повысят надежность электроснабжения более 84 тысяч жителей и 164 социально значимых учреждений в Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» в 2024 году заменят на подстанциях девять устаревших масляных выключателей на вакуумные аналоги. Проект позволит энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения более 84 тысяч жителей и 164 социально значимых учреждений в 14 населенных пунктах региона.

На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, энергокомпания направит более 10,5 млн рублей.



Современное оборудование российского производства, отличающееся высокой надежностью и долговечностью, установят на пяти подстанциях: «Котиева», «Урожайная», «Новый Редант», «Экажево», «Малгобек-2».



Выключатели – важнейший элемент оборудования распределительных устройств подстанций. Коммутационные аппараты предназначены для включения и отключения участков электрической сети под рабочим током нагрузки, а в случае перегруза и коротких замыканий – для автоматического отключения цепей.



При выборе типа новых выключателей предпочтение отдано вакуумным отечественного производства. Они надежны, просты в ремонте, бесшумны, имеют длительный срок эксплуатации и требуют минимальных затрат на обслуживание. Кроме того, в числе очевидных преимуществ данных устройств – компактность, пожаробезопасность, отсутствие выбросов в атмосферу масла, которые могут нанести вред экологии.