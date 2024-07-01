Современные решения, увлекательные мероприятия и новые награды – 25 лет достижений IEK GROUP на одном стенде

01 июл. 2024, 18:00:00
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
Группа компаний IEK
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IEK GROUP отметила свое 25-летие. Это грандиозное событие для всего электротехнического рынка страны: за три дня площадку выставки с участием компании посетило более 13 тысяч человек! В честь юбилея компания подготовила масштабную экспозицию, где продемонстрировала свои новейшие разработки и комплексный подход.

Стенд IEK GROUP невозможно было пропустить! На площади более 280 м2 были представлены передовые решения, полностью собранные на продукции брендов компании: от оборудования IEK, ITK и ONI до современного программного обеспечения MasterSCADA. Особый интерес у гостей вызвали готовые решения: силовое НКУ с системой диспетчеризации и контролем температуры, зона с примерами реализации систем досветки для тепличных хозяйств, а также современные решения для центров обработки данных.

Ещё один сектор комплексных решений был посвящён промышленной автоматизации. Здесь IEK GROUP представила комплексную систему управления насосными станциями для инфраструктурных и промышленных объектов и пример шкафа управления пожарной вентиляцией. В основе этих решений — высокотехнологичное оборудование ONI и отечественное программное обеспечение MasterSCADA.

«IEK GROUP предлагает рынку не просто продукты, а комплексные решения, — комментирует исполнительный директор IEK GROUP Михаил Горбачев. — На стенде мы хотели в полной мере представить лучшие разработки, и я считаю, нам это удалось. Наша экспозиция даёт максимальное представление о состоянии компании сегодня и о планах на развитие в будущем».

В интерактивной зоне все желающие могли протестировать оборудование IEK GROUP: например, сыграть в «крестики-нолики» на светодиодных панелях с помощью системы управления освещением. Опробовать продукцию IEK в деле можно было и на мастер-классах: здесь гости разбирали воздушный автоматический выключатель ARMAT, испытывали инструмент ARMA2L и монтировали кабель к мини-опоре.

В особом блоке гости познакомились со стильными электроустановочными изделиями IEK, среди которых эксклюзивная новинка — линейка FORTE&PIANO. Отдельный сектор был посвящён специализированному оборудованию для уличного, аварийного и декоративного освещения, а также решениям для бытового распределения энергии.

IEK GROUP не ограничилась участием в выставке и провела для гостей несколько увлекательных мероприятий. Среди них — День клиента IEK, а также международные соревнования по электромонтажу и финал VII Открытого чемпионата электриков IEK. Атмосфера состязания, имена победителей и небольшой фотоотчёт — здесь.

Новый фирменный стиль компании покорил жюри конкурса, который проходил в рамках выставки. IEK GROUP стала рекордсменом по количеству наград и забрала Гран-при премии!

За четверть века IEK GROUP прошла огромный путь, и мы были рады поделиться достижениями компании в экспозиции. Благодарим всех, кто посетил наш стенд, участвовал в мастер-классах и мероприятиях!

До новых встреч!

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IEK GROUP
IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT технологий ITK®. Компания предлагает самый широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций.
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