АО «Оптиковолоконные Системы» софинансирует научно-исследовательский проект в области волоконной оптики

ОВС и кафедра фотоники Институт наукоемких технологий и новых материалов (ИНТНМ) МГУ им. Н.П. Огарева продолжают развивать сотрудничество в области образования и научно-исследовательской деятельности.

Компания примет участие в софинансировании научно-исследовательского проекта по разработке методик оценки стойкости красочных покрытий телекоммуникационного оптического волокна на предприятии АО «Оптиковолоконные Системы» в рамках конкурса внутривузовских научных грантов МГУ им. Н.П. Огарёва

Руководителем проекта выступила молодой ученый, инженер - исследователь учебно-научной лаборатории «Фотоника: материалы, устройства, технологии» Бузаева Екатерина.

Целью научной работы является разработка эталонной методики определения устойчивости к истиранию при воздействии растворителей красочных покрытий телекоммуникационных оптических волокон производства ОВС и определение факторов, влияющих на истираемость краски и на появлении тех или иных видов дефектов красочного покрытия.

Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев:

«Мы всегда готовы поддерживать инициативы молодых ученых и считаем важным продолжать всевозможную поддержку в реализации научно-исследовательских проектов в области волоконной оптики, которые, в свою очередь, имеют огромное значение для развития нашей отрасли. Полученные в ходе реализации проекта результаты являются важными для производства АО «Оптиковолоконные Системы» и будут использованы в целях улучшения качества готовой продукции. Со своей стороны мы полностью готовы оказать всевозможную методическую помощь и организационную поддержку в реализации проекта».

АО «Оптиковолоконные Системы» – первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия.

Оптоволокно – основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи

Просмотр материалов компании Оптиковолоконные Системы на данный момент ограничен Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

...