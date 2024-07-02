На севере Ростовской области энергетики отремонтировали 35 км ЛЭП и более 50 подстанций

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» с начала 2024 года отремонтировали в северной части Ростовской области 35 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения и 53 подстанции 35-110 кВ. Это позволит улучшить качество энергоснабжения более 135 тыс. жителей Боковского, Верхнедонского, Кашарского, Миллеровского, Чертковского и Шолоховского районов, социально значимых объектов, крупнейших на Дону предприятий по производству мяса утки, продуктов питания и пищевых ингредиентов, транспортировке нефтепродуктов, железной дороги.

В ходе ремонта энергетики заменили 1,5 тыс. изоляторов и 4,6 км провода, установили более 90 новых опор, привели в нормативное состояние 19 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ.

Наибольший объем работ по замене проводов на ЛЭП «низкого» напряжения, по которым электроэнергия поступает в жилые дома, выполнен в слободе Верхнемакеевка Кашарского района. Активные работы по ремонту трансформаторных подстанций проводились в Чертковском и Шолоховском районах.

Кроме того, от деревьев и кустарников расчищено более 62 га охранных зон воздушных линий электропередачи. Это позволит предотвратить низовые пожары, падение веток на провода и связанные с этим нарушения электроснабжения.

Объем финансирования всех мероприятий ремонтной программы превысил 58 млн рублей. До конца текущего года энергетикам предстоит отремонтировать в северных районах еще 22 км ЛЭП, 8 подстанций, 109 ТП и расчистить 24 га просек.