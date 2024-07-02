Специалисты EL-Комитета НОПСМ изучили качество кабельной продукции «ППГ-HF» на российском рынке

Кабельная промышленность динамично развивается и предлагает потребителю новые, усовершенствованные виды кабельных изделий. Одной из таких новинок, набирающей все большую популярность у населения и строительных организаций стали кабельные изделия марки ППГ с индексом «HF».

Область применения кабеля «ППГ-HF» практически такая же, как и у ВВГ, однако первые имеют (если верить заявленным техническим характеристикам) ряд преимуществ, среди которых:

повышенная термостойкость (материал оболочки и изоляции способен выдерживать большую температуру, что снижает риск возгорания);

повышенная механическая прочность (кабель ППГ имеет более высокую (на 10-15%) механическую прочность, чем кабель ВВГ за счет использования при его изготовлении более прочного материала);

повышенное допустимое напряжение – до 1000 вольт (или на 340 вольт выше, чем для ВВГ-моделей);

долговечность (в стандартных условиях кабель «ППГ-HF» способен прослужить до 40 лет).

Перечисленные преимущества обеспечиваются, как говорят специалисты, за счет специального полимерного безгалогенного материала оболочки и изоляции изделий «ППГ-HF», в то время как кабель ВВГ имеет уже «привычную» оболочку из ПВХ.

Обладая столь явными техническими преимуществами кабельные изделия «ППГ-HF» реализуются конечному потребителю дороже (до 20%), чем аналогичные по сечению изделия ВВГ. Ценовой фактор не смущает многих строителей и монтажников, которые действительно борются за качество своих строительных объектов и все активнее закладывают изделия «ППГ-HF» в свои проектные решения.

Специалисты EL-Комитета НОПСМ решили изучить качество кабельной продукции «ППГ-HF» на российском рынке. По итогам испытаний 8 образцов кабельных изделий «ППГ-HF» наиболее распространенных на рынке торговых марок, закупленных в апреле-мае 2024 г. в г. Москве и Московской области, в двух из них (торговые марки ВЕЛЕСКАБ и ПЕРЕСВЕТ) выявлены значительные отклонения от требований ГОСТ 31565-2012 по показателю газовыделения (п. 5.7).

Если с продукцией ТМ ВЕЛЕСКАБ давно все понятно (из 9 образцов кабеля, испытанного специалистами EL-Комитета в 2023-2024 гг., требованиям ГОСТ не соответствуют 100%), то образцы продукции производства ООО «КЗ Пересвет» (Московская область) изучены впервые.

Результаты испытаний свидетельствуют, что под видом кабельной продукции «ППГ-HF» торговых марок ВЕЛЕСКАБ и ПЕРЕСВЕТ (с наценкой до 25%) фактически реализуется продукция ВВГ, что является умышленным обманом потребителей (мошенничеством).