Завод СПЕЦКАБЕЛЬ покажет продукцию на главной промышленной выставке страны в Екатеринбурге
02 июл. 2024, 17:15:14
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С 8 по 11 июля «Спецкабель» представит передовую продукцию на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. ИННОПРОМ – это центр инноваций, куда съезжаются компании из России и дружественных стран, чтобы представить новые разработки, поделиться опытом и закрепить партнерство. Нынешний ИННОПРОМ обещает быть особенно масштабным и включит в себя более сотни деловых мероприятий.
«Спецкабель» займет стенд 1А2 в павильоне № 1 и продемонстрирует кабели в контексте современных тенденций и инновационных решений в промышленности.
На стенде «Спецкабеля» гости увидят:
- Сверхгибкий кабель СКЛОН: разработан для использования в условиях подвижности и изгиба, например, в робототехнических комплексах и манипуляторах.
- Самый тонкий в мире монтажный оптический кабель: с ним можно прокладывать оптические линии связи в труднодоступных местах.
- Кабель для промышленной автоматизации: обеспечивает надежную передачу данных и сигналов в сложных условиях эксплуатации.
- Универсальный кабель СКАБ: сочетает прочность, гибкость и устойчивость к внешним воздействиям и применяется на объектах нефти и газа.
Также на стенде «Спецкабеля» можно проконсультироваться с экспертами по применению кабелей, обсудить сотрудничество и найти новые решения для ваших проектов.
- Место: г. Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
- Дата: 8–11 июля
- Сайт: https://expo.innoprom.com
- Промокод для бесплатного билета: ZAMK8F
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