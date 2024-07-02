Завод СПЕЦКАБЕЛЬ покажет продукцию на главной промышленной выставке страны в Екатеринбурге

С 8 по 11 июля «Спецкабель» представит передовую продукцию на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. ИННОПРОМ – это центр инноваций, куда съезжаются компании из России и дружественных стран, чтобы представить новые разработки, поделиться опытом и закрепить партнерство. Нынешний ИННОПРОМ обещает быть особенно масштабным и включит в себя более сотни деловых мероприятий.

«Спецкабель» займет стенд 1А2 в павильоне № 1 и продемонстрирует кабели в контексте современных тенденций и инновационных решений в промышленности.

На стенде «Спецкабеля» гости увидят:

Сверхгибкий кабель СКЛОН: разработан для использования в условиях подвижности и изгиба, например, в робототехнических комплексах и манипуляторах.

Самый тонкий в мире монтажный оптический кабель: с ним можно прокладывать оптические линии связи в труднодоступных местах.

Кабель для промышленной автоматизации: обеспечивает надежную передачу данных и сигналов в сложных условиях эксплуатации.

Универсальный кабель СКАБ: сочетает прочность, гибкость и устойчивость к внешним воздействиям и применяется на объектах нефти и газа.

Также на стенде «Спецкабеля» можно проконсультироваться с экспертами по применению кабелей, обсудить сотрудничество и найти новые решения для ваших проектов.