ЧЭМК приобрел месторождение хромовых руд

Челябинский электрометаллургический комбинат одержал победу на аукционе за право пользования месторождением хромовых руд «Западное» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заплатив в федеральный бюджет 110 млн рублей. ЧЭМК получает участок недр сроком на 25 лет.

Руды месторождения «Западное» относятся к легкообогатимым высокохромистым металлургическим сортам. Добыча предполагается как открытым, так и закрытым шахтным способом. Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 1,87 млн тонн. Дальнейший прирост запасов возможен за счет глубоких горизонтов всех выделенных рудных тел и залежей.

Геологоразведка, разработка и добыча хромовых руд на территории ЯНАО ведется для обеспечения сырьем ЧЭМК и Серовского заводов ферросплавов (СЗФ, находится под управлением ЧЭМК). В настоящее время горнодобывающее управление разрабатывает подземным способом месторождение «Центральное», расположенное в 35 км от поселка Харп на высоте 750 метров.

ЧЭМК не только организовал геологоразведку и разработку рудников, но и создал систему обогащения руды, приобретя необходимое оборудование. Если раньше руда для обогащения вывозилась железнодорожным транспортом, то сейчас этот процесс налажен прямо у выхода шахты, где добываются хромиты.

В соответствии с инвестиционным планом ЧЭМК вложит более 300 млн рублей в создание необходимой инфраструктуры на приобретенном месторождении до конца года. От действующего рудника «Центральный» до месторождения «Западное» необходимо проложить дорогу протяженностью 11 км, построить мост через реку и разработать подробный технический проект.

«На сегодняшний день наши предприятия полностью обеспечены собственным сырьем для производства феррохрома, – говорит и.о. генерального директора ЧЭМК Владимир Иванченко, – и работа в этом направлении продолжается».

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» – крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов, более 40 изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.