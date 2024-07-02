На Загорской ГАЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата №6

На Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») приступили к плановому капитальному ремонту гидроагрегата №6. Это единственный гидроагрегат на станции, который проходит капитальный ремонт в этом году. Гидроагрегат эксплуатируется с 2000 года, его мощность – 200 МВт в турбинном режиме и 220 МВт в насосном режиме.

В целях повышения надежности работы оборудования раз в четыре года каждый из шести гидроагрегатов Загорской ГАЭС выводится в капитальный ремонт. По сравнению с текущим ремонтом, в типовой капремонт выполняется обслуживание и ремонтируются все его узлы, выполняется замена расходных материалов, проверяются настройки оборудования.

Ремонтные работы на гидроагрегате со станционным номером 6 ведутся в рамках ежегодной ремонтной кампании и продлятся 82 суток. За это время специалисты Загорской ГАЭС и Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК», входящего в Группу РусГидро, проведут ревизию и дефектацию ключевых элементов гидроагрегата и узлов оборудования, восстановят эксплуатационные характеристики насос-турбины, механической и электрической частей генератора, а также вспомогательного оборудования.

В период проведения капремонта гидроагрегата будет выполнен капитальный ремонт силового трансформатора №6 напряжением 15,75/500 кВ. Ввод в работу отремонтированного оборудования после проведения всех необходимых приемо-сдаточных испытаний намечен на сентябрь.

Ежегодная ремонтная кампания на Загорской ГАЭС проводится с марта по ноябрь. В этом году, кроме капремонта гидроагрегата №6, специалистами станции запланированы текущие ремонты всех шести гидроагрегатов, половина из которых успешно отремонтирована на сегодняшний день.

Параллельно ремонтной кампании, на Загорской ГАЭС продолжается модернизация и техническое перевооружение оборудования и гидротехнических сооружений. Программа предусматривает реализацию целого ряда крупных производственных проектов. Ведутся работы по техническому перевооружению оборудования ОРУ-35 кВ, модернизации систем возбуждения гидроагрегатов, замене пускового тиристорного устройства ПТУ-2. Запланированы мероприятия по усилению контроля перемещений компенсаторных секций напорных водоводов. Завершены работы по созданию дублирующего высокочастотного канала КВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС – Загорская ГАЭС. В этом году на территории станции будет создан учебно-тренировочный полигон для отработки элементов спасения работников при проведении работ на высоте.

В составе Загорской ГАЭС шесть обратимых гидроагрегатов каждый мощностью 200 МВт/220 МВт в турбинном/насосном режиме. Кроме производства электроэнергии, предприятие выполняет важные задачи по выравниванию суточной неоднородности графика нагрузок, поддержания нормативной частоты и напряжения в энергосистеме Центра.