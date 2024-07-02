ООО «БСК» переустроило ЛЭП для строительства трассы М-12

Башкирская сетевая компания завершила переустройство ЛЭП на участке строительства федеральной трассы М-12. В его рамках в Бураевском районе Башкирии заменены две опоры ВЛ 500 кВ «Буйская – Уфимская». Вместо промежуточных опор установлены анкерные. Переустройство позволило обеспечить необходимое габаритное расстояние от провода до полотна дороги для безопасного движения транспорта. На сегодняшний день ЛЭП введена в работу.



Заказчиком проекта является ГК «Автодор», ООО «БСК» - исполнителем по договору, а ООО «БЭСК Инжиниринг» - генеральным подрядчиком. Разработка проектных решений и прохождение Главгосэкспертизы производились также силами персонала ООО «БЭСК Инжиниринга».



Трасса М-12 соединит напрямую Москву и Екатеринбург. Часть магистрали Дюртюли – Ачит протяженностью 140 км пройдет через три района Башкирии: Бураевский, Дюртюлинский и Татышлинский. Современная скоростная дорога позволит менее чем за сутки доехать от Москвы до Республики Башкортостан.