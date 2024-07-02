«Россети Московский регион» в 1,5 раза увеличили мощность трансформаторной подстанции в Никулино

Специалисты «Россети Московский регион» провели замену трансформаторной подстанции в коттеджном поселке Никулино в г.о. Подольск.

Благодаря увеличению мощности трансформатора с 400 до 630 кВА улучшены качество и надежность электроснабжения крупного коттеджного поселка с круглогодичным проживанием более 500 человек. Кроме того, увеличение мощности позволит обеспечить присоединение новых потребителей электроэнергии, заявки от которых поступают в компанию.

В целом, в течение 2024 г. в рамках инвестиционной программы в г.о. Подольск планируется установка трансформаторных подстанций суммарной мощностью порядка 11,2 МВА.