«Россети Северный Кавказ» отремонтируют почти 250 км линий электропередачи в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» в 2024 году отремонтируют более 248 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения. В том числе заменят 131 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП).

СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям, а также позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к ЛЭП. Кроме того, специалисты заменят более 2,3 тыс. дефектных опор, смонтируют 9,3 км грозотроса.



Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов.