«Россети» обсудили с партнерами расширение доступа МСП к закупкам в электросетевом комплексе

Состоялось заседание Совета МСП, в работе которого принимают участие представители Группы «Россети», Корпорации МСП, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты, Фонда «Сколково», компаний-партнеров и экспертных организаций. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и профильной программы партнерства Группы «Россети» с малым и средним бизнесом.

Участники встречи обсудили реализацию установленных Правительством РФ требований о достижении квот закупок у субъектов МСП, выполнение задач в сфере импортозамещения, в том числе связанных с переходом на российские ИТ-решения. Также были рассмотрены результаты мероприятий, направленных на расширение участия МСП в закупках электросетевого комплекса.

Группа «Россети» в 2023 году более двух третей всех закупок осуществила у субъектов малого и среднего бизнеса. Общая стоимость договоров, заключенных с МСП, составила 269 млрд рублей, в том числе по результатам спецторгов – 208 млрд рублей. «Россети» вошли в топ-5 рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к МСП.