«Россети» рассказали об инновациях в сетевом комплексе на форуме «Инженеры будущего»

Молодые специалисты Группы «Россети» приняли участие в XII Международном промышленном форуме «Инженеры будущего», который прошел в Тульской области. Компания организовала ( https://t.me/enfuture2023/1546 ) круглые столы, посвященные инновационному развитию сетевого комплекса и современным энергетическим технологиям на производстве.

В этом году форум посетили около 1,5 тыс. молодых инженеров, включая делегации из стран СНГ, Африки, Латинской Америки, Азии, Европы. С лекциями выступили более 250 спикеров, в деловой программе участвовали свыше 150 приглашенных гостей.

Представители Группы «Россети» рассказали молодым специалистам о цифровой трансформации ТЭК, передовых технологиях в электроснабжении, ключевых инновационных проектах. По итогам форума компания вручит приз в специальной номинации «Самому энергичному участнику».

«Инженеры будущего» – ежегодное мероприятие. Его организуют Союз машиностроителей России, в состав бюро которого входит Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров, Госкорпорация «Ростех», Росмолодежь, Правительство Тульской области, Лига содействия оборонным предприятиям. «Россети» – официальный партнер форума.