В МЭИ состоялась презентация книги к 25-летию IEK GROUP «Истории электротехники»

В Московском энергетическом институте 27 июня состоялась презентация эксклюзивного тиража книги «Истории электротехники», выпущенной к 25-летию IEK GROUP. Встречу провёл автор книги, кандидат технических наук, доктор Академии электротехнических наук Российской Федерации, ведущий инженер-конструктор Дмитрий Бородин.

В книге «Истории электротехники» рассказывается об интересных фактах в развитии отрасли, о жизни учёных, стоявших у её истоков и сделавших самые заметные электротехнические открытия. Отдельная глава в книге посвящена истории становления компании IEK GROUP как одного из лидеров рынка.

На встрече автор рассказал о создании книги и о том, какой научный подход был использован для поиска и обработки информации. Дмитрий Бородин поделился интересными фактами из истории электротехники, а также отметил вклад IEK GROUP в развитие сферы и внимание компании к просветительской деятельности.

«Для меня сотрудничество с IEK GROUP, а компании в этом году исполнилось 25 лет, — это большая удача. Хорошо, что на российском рынке существует организация, которая занимается не только коммерческой, но и просветительской деятельностью, популяризирует историю электротехники. Ценности, которые помогали развивать отрасль, совпадают с ценностями IEK. Безопасность, доступность, новаторство, лидерство, надёжность — каждому из этих понятий посвящена отдельная глава в книге. И это именно то, что помогает людям, двигает прогресс и позволяет электротехнической отрасли не стоять на месте», — подчеркнул Дмитрий Бородин.

Директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская:

«Книга „История электротехники“ стала ещё одним шагом для привлечения внимания, в том числе и молодежи, к сфере электротехники. Всё, чем мы сейчас гордимся, все достижения отрасли — всё это результат работы поколений электротехников. Книга знакомит читателя с историческими событиями в электротехнике, позволяя узнать, кто стоял у истоков, совершал открытия, был двигателем прогресса. Уверена, мы продолжим вносить свой вклад в популяризацию профессий электротехнической отрасли, в том числе выпуская подобные книги».

Презентация книги стала одним из многочисленных мероприятий, приуроченных к 25-летию IEK GROUP. Событие прошло в ведущем вузе энергетической отрасли, с которым у компании сложилось тесное и плодотворное сотрудничество и подписано соглашение об установлении долговременных партнёрских отношений для развития передовых методов и технологий обучения, совместных научных исследований, внедрения инновационных технологий в образовании и на производстве.