Почти 15 проектов в восьми округах реализуют по программе КРТ

Город опубликовал в июне 13 проектов решений о комплексном развитии территорий общей площадью более 69 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках 13 проектов редевелопмента планируется построить почти 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 574 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 13,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проектов создадут свыше 34 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Пять площадок находятся на юге столицы, две — на западе города. По одному участку — на востоке, северо-востоке, юго-востоке, юго-западе Москвы, а также в центре и Зеленограде.

Город направил правообладателям участков и расположенной в их границах недвижимости письма с предложениями о заключении договоров о комплексном развитии территорий. После истечения установленного законодательством срока получения от них ответа о вхождении в проекты столица примет решение о способе реорганизации площадок.

«По опубликованным в июне проектам планируется строительство жилых и деловых кварталов – в зависимости от потребностей каждого района. Предусмотрено возведение почти 890 тысяч квадратных метров жилья. Также на участках появится более 1,2 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 35 тысяч квадратных метров современных производств», — сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Самая маленькая площадка находится в районе Академический. Ее площадь составляет 0,9 гектара, а градостроительный потенциал — 6,2 тысячи квадратных метров. Самая большая территория расположена на части бывшей промзоны «ЗИЛ». Ее площадь превышает 29 гектаров, там планируется построить порядка 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.