В Казахстане будут строить литиевый и медный ГОК

Немецкая компания инвестирует более $500 млн в реализацию двух проектов в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, ожидают в региональном акимате. В частности, в 2025 году совместно с казахстанским партнером хочет приступить к строительству горно-обогатительной фабрики по добыче и переработке лития.

А с другой казахстанской компанией планируется реализовать проект по вводу предприятия по переработке пегматитовых руд с целью получения концентрата окиси лития.

В 2023 году стало известно, что заниматься добычей и переработкой лития будет германская компания HMS Bergbau AG. Президент компании Деннис Швиндт представил проект ГОК президенту Казахстана и сообщил, что будет вложено $500 млн инвестиций.

Кроме того, в 2028 году казахстанская компания хочет начать строить горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке меди. Проект могут реализовать на территории Тарбагатайского района. Объем инвестиций может составить 217 млрд тенге, ожидаемая мощность - 25 млн тонн медной руды в год.