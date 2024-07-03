В Подмосковье построят складской комплекс за 4,2 миллиарда

03 июл. 2024, 15:45:06
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
stroygaz.ru
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Российская компания ЭТМ (поставщик электротехнической продукции и инженерно-технического оборудования) инвестирует в развитие собственного распределительного центра 4,2 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе консультанта сделки - компании NF Group, добавив, что объект построят на территории индустриального парка «Белый Раст» в подмосковном Дмитрове.

На участке площадью 48 гектаров в «Кластере 3» индустриального парка (общая площадь 630 гектаров) планируется в несколько очередей построить складской комплекс. В рамках первой очереди будут построен объект площадью 55 тыс. кв. метров, что позволит создать 400 рабочих мест.

Директор по работе с корпоративными клиентами NF Group в Санкт-Петербурге Михаил Тюнин говорит, что во многих крупных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Казани, у компании ЭТМ уже есть действующие складские комплексы площадью 10-15 тыс. кв. метров, также строятся объекты в Челябинске и Уфе.

«Но текущая стратегия производителя сосредоточена на развитии в центральном регионе. С этой целью ЭТМ приобрела участок в ИП “Белый Раст” под строительство складских объектов под собственные нужды. В настоящий момент проводится тендер по выбору генподрядчика. Новый объект позволит компании укрепить позиции ведущего производителя электротехнического оборудования и оптимизировать логистические процессы», - прокомментировал он.

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