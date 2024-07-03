В Свердловской области построят школу-сад за 640 млн рублей

В селе Арамашка Режевского городского округа построят школу-сад на 224 обучающихся, сообщает RosTender.info.

Государственное казенное учреждение Свердловской области "Управление капитального строительства Свердловской области" принимает заявки на участие в тендере до 11 июля. Начальная цена контракта составляет 640 млн рублей из средств областного бюджета.

Общая площадь здания школы-сада составляет 6600 кв.м, не более трёх этажей. В здании разместятся 4 разновозрастные группы, 4 класса начальной школы и 7 классов средней и старшей школы. Также, планируется библиотека, читальные залы (взрослый/детский) с интерактивными и мультимедийными зонами и возможностью выхода в электронную библиотеку. Окончание строительства запланировано на 01 июля 2026 года.